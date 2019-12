Saudi Aramco wil 25,6 miljard dollar ophalen bij grootste beursgang ooit

Tegenvallende interesse

Er wordt al jaren gewacht op de beursgang. Kroonprins Mohammed Bin Salman had zijn zinnen gezet op een waardering van 2 biljoen dollar, maar vooral interesse uit het westen viel tegen. Roadshows naar Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werden geannuleerd toen duidelijk was dat institutionele beleggers geen interesse hadden.

Het bedrijf is zeer winstgevend. In 2018 werd er 111 miljard dollar omgezet. Toch was al vrij snel duidelijk dat de 2 biljoen dollar die Bin Salman als waardering wilde, niet gepikt werd door de markt. Die had er niet meer dan zo'n 1,5 biljoen euro voor over. Dat was voor Saudi Aramco ook reden om niet 5 procent van de aandelen naar de beurs te brengen, maar 1,5 procent. En zo wordt er dus ook veel minder geld opgehaald dan gehoopt.

"Dat moet Bin Salman slikken, en dat is pijnlijk voor hem", zegt beurscommentator Durk Veenstra. "Westerse beleggers hebben bedankt. Het geld moet nu komen van Arabische partijen en particulieren die aandelen kopen."