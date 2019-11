Hudson's Bay Nederland vraagt uitstel van betaling aan

Slechte resultaten

De keten die zo'n twee jaar geleden gelanceerd werd in Nederland draaide ronduit slecht. Naar verluidt werd er in ons land een verlies van 80 miljoen euro gedraaid.

Hudson's Bay wilde in Nederland in het gat springen dat werd achtergelaten door de V&D die een jaar eerder op de fles ging. Dit voorjaar opende de keten nog twee nieuwe filialen, in Utrecht en Amstelveen.

Jarenlange huurcontracten

Sinds de sluiting van de winkels werd aangekondigd rommelt het tussen het bedrijf en de eigenaren van de panden waar de winkels in zitten. Het bedrijf zit vast aan jarenlange huurcontracten, met looptijden tot wel twintig jaar. De eigenaren van die panden hebben bovendien flinke kosten gemaakt.

Toen het Canadese Hudson's Bay vijftien panden overnam van de failliete warenhuisketen V&D was de eis dat alle panden verbouwd werden. De pandeigenaren hebben hier miljoenen in gestopt. Daar tegenover werden langlopende huurcontracten gesteld, met huurgarantie. Er staan nog honderden miljoenen euro's van die garantie uit.

Topman Jeroen Lokerse van vastgoedonderneming Cushman & Wakefield gaat er nog steeds vanuit dat Hudson's Bay zich aan de gemaakte vastgoedafspraken houdt. Cushman treedt als adviseur op voor 'het grootste deel van de verhuurders' van Hudson's Bay. "Afspraken zijn afspraken, als je die maakt dan moet je je daar aan houden", zo benadrukt hij.

