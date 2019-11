Werknemers de dupe van aftakeling modeketen Witteveen

Schuld

In een persbericht dat Lex Hes gisteren uitstuurde, legt de ondernemer de schuld juist bij de curatoren van de failliete onderdelen van zijn mode-imperium. "Hierdoor is Witteveen maandenlang niet in staat geweest op een normale wijze haar winkels te exploiteren en heeft zij grote verliezen geleden."

In een mondelinge toelichting bevestigt Hes het grote aantal winkelsluitingen. "De winkels die minder goed presteerden, zijn gesloten in overleg met de verhuurders." Desgevraagd erkent hij dat ook huurachterstanden daar de oorzaak van waren. "Het was een combinatie."

Oplossing

Hes wijst erop dat Witteveen voor 99 procent in handen was van het moederbedrijf Victory and Dreams Holding, waarvan curatoren Cools en Dulack sinds september het faillissement afwikkelen.

Hoewel hij Witteveen leidde, zouden de curatoren als grootaandeelhouders sindsdien het beleid hebben bepaald. "Voor het personeel hoop ik dat er nog een oplossing komt. Voor hen is het erg naar. Elk faillissement is natuurlijk vervelend voor werknemers."