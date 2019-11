AH opent winkel zonder personeel op Schiphol: 'Dit is de toekomst'

Mobiel

Bijzonder aan de digitale winkel is dat hij, omdat hij in een omgebouwde zeecontainer zit, snel en makkelijk ergens is neer te zetten: in één of twee dagen. Dat kan bijvoorbeeld op festivals of andere evenementen, zegt een woordvoerder.

Maar het kan ook in nieuwe woonwijken waar nog geen winkelcentrum is of nog te weinig potentiële klanten zijn.

In gewone woonwijken in Nederland ziet Koelemeijer dit soort winkels niet zo snel ontstaan. Er zijn in ons land immers al heel veel supermarkten. In binnensteden in de grote steden ziet zij wel ruimte.