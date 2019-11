Vestager wil komende jaren nog harder optreden tegen techreuzen

Boetes hebben beperkt effect

Bedrijven kunnen een boete krijgen tot 10 procent van de globale omzet. Gemiddeld genomen zijn de boetes die de EU oplegt tussen de 4 en 6 procent. Er is alleen wel een probleem. "We willen concurrentie terugbrengen, maar we zien dat als we illegaal gedrag stoppen andere bedrijven niet per se in het gat springen", zegt Vestager.

Dat wil ze anders doen. "We hebben gezorgd dat we door kunnen duwen in onze beslissingen. Dus niet alleen een boete geven en illegaal gedrag blokkeren, maar ook zorgen dat we positieve maatregelen kunnen nemen om competitie te stimuleren. Het lastige in deze datagedreven economie is dat bedrijven vechten om de markt compleet te domineren."