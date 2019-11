Gerommel met recensies op Thuisbezorgd: slechte regelmatig verwijderd

Zelf getest

RTL Nieuws kwam ook in contact met Mark, een oud-werknemer van een restaurant dat dit stelselmatig deed. "Eigenlijk bij elke recensie onder de 4,5 sterren belde de eigenaar met Thuisbezorgd of de klant. Thuisbezorgd werkte er eigenlijk altijd aan mee. Dat gebeurde zo'n drie tot vier keer per week", zegt Mark.

Zijn verhaal wordt bevestigd door de recensies van het restaurant, dat wij niet noemen omdat het voor de strekking van dit verhaal niet relevant is en om het restaurant geen buitensporige schade toe te brengen. Op enkele slechte recensies na staan er alleen maar recensies van vier sterren of hoger. We besluiten het te testen en bestellen een pizza bij het bewuste restaurant. Onze verslaggever geeft deze drie sterren. "Hij was prima maar niet bijzonder."

Even later wordt hij inderdaad gebeld door de restauranteigenaar. Hij krijgt een gratis pizza aangeboden als hij de recensie weghaalt. In dat telefoongesprek gaf het restaurant aan dat het zelf contact zou opnemen met Thuisbezorgd om het te regelen.

En dat gebeurt ook: even later volgt bij ons de mail van Thuisbezorgd om te bevestigen dat we akkoord zijn met het verwijderen van de recensie.