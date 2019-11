ACM vermoedt kartel in agrarische sector en valt binnen bij bedrijven

Boete bij schuld

De komende tijd wordt onderzocht of de Mededingingswet is overtreden. Als dat het geval is, krijgen de bedrijven een boete. Als het niet zo is stopt het onderzoek. Omdat de bedrijven tot nu toe alleen nog maar verdacht zijn wil de ACM de bedrijven niet bij naam noemen.

De mededingingsautoriteit heeft ervoor gekozen om het onderzoek toch naar buiten te brengen, omdat ze openbaar willen maken dat dergelijke mogelijke overtredingen worden onderzocht, zegt Mijnlieff.

Wat verdient de boer?

Volgens de autoriteit worden er op het moment ook andere mogelijke overtredingen in de agrarische sector onderzocht.

De ACM werkt ook aan een onderzoek naar prijsvorming in de voedselketen. Halverwege 2020 wil de organisatie een monitor publiceren die inzichtelijk maakt hoe de prijs van een product is samengesteld. In de monitor komen uien, witte kool en zuurkool, tomaten, peren, melk en varkensvlees.

LTO: Zorgelijk signaal

Land- en Tuinbouworganisatie LTO noemt het 'zorgelijk' dat de ACM een prijsafspraak vermoedt. De LTO weet niet naar welke partijen de ACM onderzoek doet, maar volgt het onderzoek met grote belangstelling. Volgens de belangenorganisatie van de boeren kunnen verboden prijsafspraken boeren en tuinders grote schade berokkenen.

Het verdienvermogen van de boeren en tuinders staat volgens LTO permanent onder druk en wordt sterk bepaald door ontwikkelingen in de keten. De LTO merkt op dat leden individueel niet of nauwelijks een eigen prijs kunnen bepalen, en daardoor prijsnemers zijn.