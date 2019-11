Bijna kwart meer bouwbedrijven failliet in afgelopen maanden

Uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in september 50 bouwbedrijven omvielen en in oktober zelfs 58.

Met name eenmansbedrijven

"Wij hadden deze stijging pas volgend jaar verwacht. Met name het toekennen van bouwvergunningen ligt nu stil, de ergste klap moet dus nog komen", zegt directeur van het EIB Taco van Hoek tegen RTL Z.

Het is een behoorlijke stijging op maandbasis. "Cijfers zoals in oktober hebben we in geen maanden gezien. Er zijn relatief meer eenmansbedrijven omgevallen", zegt Van Hoek.

In perspectief

De precieze reden van de toename is lastig aan te wijzen, zegt Van Hoek. "Bedrijven geven voor het eerst aan dat PFAS en stikstof een reden zijn, maar het CBS geeft verder geen achtergrondinformatie."

Hij vindt dat we de cijfers wel in perspectief moeten zien. "Het aantal faillissementen is gestegen, maar ligt nog steeds veel lager dan ten tijde van de crisis. In 2013 ging ruim het dubbele aantal bedrijven failliet in deze maanden."