Bedrijven zetten zich schrap voor drukke feestdagenperiode, extra mensen ingezet

1000 bezorgers erbij

Om alle pakketten bij mensen thuis te krijgen heeft PostNL drie extra sorteercentra geopend. Daarnaast werken er in de feestdagenperiode 5000 bezorgers per dag in plaats van de gebruikelijke 4000 bezorgers. "We starten een uur eerder, we gaan een langer door", zegt PostNL-woordvoerder Dagna Hoogkamer.

Hoeveel pakketten er precies door de handen van PostNL-bezorgers gaan wil Hoogkamer nog niet zeggen. "Vorig jaar waren het er 50 miljoen in deze twee maanden, we weten zeker dat we daar flink overheen zullen gaan. Gemiddeld verwerken we - op normale dagen - 800.000 pakketten per dag dit jaar. Tijdens de feestdagen is dat ruim het dubbele."