Deliveroo introduceert afhaaloptie in restaurants Amsterdam

Nieuwe steden

Deliveroo denkt dat door de introductie van de nieuwe afhaaloptie het aantal maaltijden dat thuis wordt afgeleverd niet zal dalen. "Sterker nog, we denken dat het aantal bestellingen alleen maar toe zal nemen. Mensen die behoefte hebben aan afhalen doen dat sowieso wel, die geven we nu die mogelijkheid dat bij ons te doen. Qua bezorgingen groeien we ook nog steeds", zegt Bos. Exacte cijfers wil het bedrijf niet geven.

Deliveroo is actief in vijftien steden in Nederland. Volgens woordvoerder Elvira Bos worden daar in het eerste kwartaal van 2020 nog meer steden aan toegevoegd. Welke steden dat zijn wordt later bekend.