'Freedom Internet': zo heet de nieuwe provider van actievoerders XS4ALL

Vanaf vandaag kunnen mensen lid worden van de nieuwe provider. Voor 50 euro krijgen de leden alvast een @freedom.nl e-mailadres. De overeenkomst geldt voor een jaar en 'founding members' krijgen garantie dat ze als eerste een internetverbinding krijgen. Ook krijgen ze een gratis domeinnaam, zodat het makkelijker wordt om van provider te wisselen.

Het oprichten van de provider is de laatste opmerkelijke stap in een strijd die nu al sinds januari 2019 duurt. Toen maakte KPN, eigenaar van XS4ALL, Telfort en Yes Telecom, bekend een aantal merken op te willen heffen en te willen integreren in KPN.