Jumbo en Hema gaan samenwerken: oersterke Hollandse merken bundelen krachten

De supermarkt en de retailer hebben zojuist een principeovereenkomst gesloten. De bedrijven zijn nog in overleg, maar zeggen voor het einde van het jaar met meer informatie te komen.

Hema kon nog weinig zeggen over de inhoud van de samenwerking. "Hema is heel sterk in non-food, en Jumbo is een sterke supermarkt. Dat is complementair aan elkaar", zegt woordvoerder Rene Struijs in een eerste reactie. Ook een woordvoerder van Jumbo kan weinig zeggen, behalve dat er mogelijk Hema-producten in Jumbo-supermarkten komen.