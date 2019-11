Vlucht Maastricht-Luik bizar? 'Vrij gebruikelijk in de logistiek'

Goedkoopste optie

Vooral stijgen en landen kost veel energie en dus kerosine voor vliegtuigen. Als dat in korte tijd gebeurt, is dat slecht voor het milieu. Daarnaast betaalt een vliegtuig twee keer landingsgelden.

"Maar als het alternatief duurder is, dan zullen vervoerders daar niet voor kiezen", zegt Van Wee. Hij denkt niet dat het simpelweg verbieden van vluchten onder de 100 kilometer iets oplevert. Volgens de hoogleraar is het verstandiger om een heffing op kerosine in te voeren.

"Als het goedkoper is om een dag te wachten, dan doen luchtvaartmaatschappijen dat wel", zegt hij. "Als je dingen verbiedt, zoeken ze gewoon een omweg om zo goedkoop mogelijk uit te zijn."

Qatar Airways was vandaag niet in de gelegenheid om te reageren, vanwege weekend in het Midden-Oosten. WorldTech Nederland, de ontvanger van de goederen in Nederland, is ook niet bereikbaar. De Nederlandse tak van de Chinese speler heeft geen werkend telefoonnummer.