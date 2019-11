Stembegeleiding slechtzienden bij ING: 'Uw saldo is ontoereikend'

Het gaat om ongeveer twee derde van de automaten van ING. 474 automaten krijgen de update niet. De automaten die wel geschikt zijn gemaakt staan bij Albert Heijn en op Schiphol.

Stembegeleiding in hele proces

"Het is heel handig voor mensen die blind of slechtziend zijn of om een andere reden niet goed kunnen lezen", zegt Karin van der Pol, woordvoerder van ING. "Zij kunnen een koptelefoon in de automaat pluggen, daarna worden ze met spraak door het hele proces geleid."

Klanten hoeven ook geen gebruik te maken van het beeldscherm. De stem geeft je alle keuzes en legt uit welke knoppen wel of niet ingedrukt moeten worden. Ook wordt voorgelezen wat voor bedragen je uit de muur kan trekken.