Bijzonder: Limburgs ziekenhuis voor tien jaar in zee met verzekeraar CZ

Monitor op afstand

De nieuwe strategie moet onnodige ziekenhuisbezoeken voorkomen en dat bespaart kosten. "Soms is het noodzakelijk dat je een behandeling in het ziekenhuis krijgt, maar er zijn ook veel situaties waarbij zorg beter buiten de muren van het ziekenhuis kan worden verleend", zegt Zwaan.

Zo geeft hij als voorbeeld een IBD-coach. Dat is een digitale tool waarbij mensen die lijden aan een chronische darmontsteking, zoals de Ziekte van Crohn, op afstand gemonitord kunnen worden. "Op dit moment moeten ze verplicht eens per half jaar langskomen in het ziekenhuis. Met zo'n tool kunnen ze op afstand aangeven hoe het met ze gaat en hoeven ze dus niet langs te komen als het niet echt nodig is."

Minder doorverwijzen

Ook zijn er 'anderhalvelijns-centra' ontwikkeld, vertelt ziekenhuisvoorlichter Falco Cremers. Daar werken huisartsen samen met specialisten van het ziekenhuis.

Ook kwetsbare ouderen zullen, zo hopen het ziekenhuis en de verzekeraar, minder tijd doorbreken in ziekenhuizen. Zwaan: "Voor hen is het ziekenhuis vaak helemaal geen goede plek om te verblijven. Vaak kunnen ze zorg beter thuis of in een verpleeghuis ontvangen."