Bedrag is binnen: XS4ALL-actievoerders starten eigen internetprovider

Kantoor in Amstelveen

Er is ook al een kantoor gevonden, in Amstelveen, waar het actiecomité nu al regelmatig samenkomt. "We zijn al een half jaar bezig dit van de grond te krijgen. Het is een prachtig traject en heel mooi project om aan te werken", zegt Scholte ter Horst. "Het is ook goed om te zien hoe de crowdfunding loopt. Volgens mij hebben we de juiste snaar weten te raken."

Dat laatste sentiment wordt gedeeld door de Ondernemingsraad van XS4ALL, die al maanden strijd voert met de directie van KPN. "We zien natuurlijk hoe snel de crowdfunding loopt, daarmee spreken klanten zich duidelijk uit over het integratieplan van KPN. Daar zitten ze niet op de wachten", zegt Annemieke Stijl, woordvoerder van de or.

Stijl benadrukt dat het doel voor de or nog steeds is om XS4ALL als zelfstandig bedrijf binnen KPN te behouden. Over het opzetten van de nieuwe provider neemt de raad geen stelling in. Ook KPN-woordvoerder Hans van Zon neemt geen stelling in. "Wij nemen er kennis van, maar vinden er niet zo heel veel van", zegt hij.