ABN Amro spoort 7 gevallen van uitbuiting op met algoritme

Duizenden slachtoffers

Een ding is inmiddels helder: arbeidsuitbuiting komt voor in allerlei sectoren. "Er zijn een aantal sectoren die extra gevoelig zijn, zoals de agrifood, transport en logistiek, hotels, restaurants en de bouw. Daar letten we extra op", zegt Van Dijk.

In 2017 werd geschat dat er jaarlijks ongeveer 6.250 slachtoffers zijn van mensenhandel in Nederland. CoMensha, een organisatie met veel kennis over mensenhandel, denkt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt.

"Wij vinden het een fantastisch project", zegt directeur Ina Hut van CoMensha. "Het is echt goed dat banken zich inzetten. Het is zo moeilijk om slachtoffers in beeld te krijgen."

Ook Fairwork, dat zich inzet voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting, is positief, zegt Francien Winsemius. "Het is fijn en kansrijk dat dit project nu loopt. Mensenhandel is zo verborgen en het is lastig om bewijs te verzamelen, dus er komen maar weinig zaken voor de rechter. Het is belangrijk dat dit wordt opgespoord."