'Groen licht voor beursgang Saudi Aramco, aankondiging volgt snel'

Beursgang in Riyad

Nu zal de beursgang waarschijnlijk voor een groot deel afhangen van rijke Saoedische families. Volgens Reuters heeft het land ook meerdere institutionele beleggers benaderd, en verschillende regeringen in de golfregio en Azië.

Er zijn in eerste instantie beursgangen onderzocht in new York en Londen, maar er is voor gekozen om toch alleen naar de beurs gegaan in hoofdstad Riyad. Het bedrijf zou voor het einde van het jaar al naar de beurs kunnen gaan.

Volgens Bloomberg is Aramco van plan om 75 miljard dollar per jaar in dividend uit te keren volgend jaar. Dat geeft investeerders een opbrengst van 3,75 procent - mits het bedrijf inderdaad op 2 biljoen wordt gewaardeerd.