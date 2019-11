Grote stappen in ontwikkeling waterstofgasproductie

Nog tien jaar

Aué maakt wel een voorbehoud, als het gaat om de nieuw onderzochte methoden. "Er moet nog wat water door de Rijn. Voor je grootschalige toepassingen hebt, zijn we nog wel tien jaar bezig. Maar als je vandaag niet begint, ben je over tien jaar niet klaar. Het is belangrijk om nu kleine fabriekjes te bouwen en grote toepassingen verder te onderzoeken."

Volgens Aué wordt de waterstofeconomie al jaren aangekondigd, en blijft de grote revolutie al jaren uit. "Maar we komen wel dichterbij. Richting 2050 - en dat is echt al dichtbij - moeten we echt andere oplossingen hebben. En duurzame energie is spectaculair goedkoper geworden in de afgelopen jaren."

Oude techniek afgestoft

"Elektrolyse is eigenlijk een hele oude techniek", vertelt Aué. "Voor de oorlog gebruikten we het ook al. Omdat het zo oud is, is er jaren geen nieuw onderzoek naar gedaan. Het is nu opnieuw in de belangstelling gekomen en met de kennis van nu kunnen we veel meer. Als we duurzame stroom willen bewaren kan dit heel belangrijk worden, dus oud onderzoek wordt afgestoft."

De lector waterstof denk niet dat de complete maatschappij over zal stappen op waterstof, maar wel dat groene waterstof kan worden gebruikt voor zware industrie, het verwarmen van huizen en het aandrijven van voertuigen. "Bedrijven die hiermee experimenteren doen dat niet voor de lol. Ze zien allemaal de potentie - het is nu nog de vraag of die verwachtingen uitkomen."