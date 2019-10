Weer veiligheidszorgen bij Boeing: 50 vliegtuigen aan de grond

'Alle vliegtuigen aan de grond houden'

Ook bij een ander vliegtuig van Qantas is een scheurtje gevonden. De Australische vakbond voor onderhoudstechnici heeft gezegd dat alle vliegtuigen in de risicogroep aan de grond zouden moeten blijven tot duidelijk is of er scheurtjes in zitten.

Volgens Qantas is dat een 'compleet onverantwoordelijke oproep' die niet aansluit op het advies van luchtvaartautoriteiten en Boeing zelf.