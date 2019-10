Fiat Chrysler en PSA kondigen fusie aan: hoofdkantoor in Nederland

Na de fusie zouden alleen Volkswagen, Toyota en Renault-Nissan groter zijn dan FCA-Peugeot. Die drie bedrijven verkopen jaarlijks alle drie ruim tien miljoen auto's.

Het nieuw te vormen moederbedrijf moet in Nederland gevestigd worden. Fiat Chrysler heeft nu al een kantoor in Lijnden. De helft van de aandelen komt in handen van aandeelhouders van Groupe PSA, bekend van merken als Peugeot en Citroën. De andere helft wordt van FCA.