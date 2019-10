Experts willen strengere eisen distributiecentra: 'verdozing Nederland voorkomen'

DC's worden steeds groter

Sinds 2013 zijn er in totaal minimaal 75 zogeheten XXL-DC's bijgekomen. Dat zijn distributiecentra van 40.000 meter of meer. In zo'n groot distributiecentrum kunnen meer klanten worden bediend. Daarnaast wordt alles groter in de e-commerce, omdat voorraden groeien en er ruimte moet zijn voor producten die teruggestuurd worden.

Een paar jaar geleden was een gemiddeld distributiecentrum nog 7000 vierkante meter groot. Dat is inmiddels bijna 10.000 vierkante meter. Er zijn ook nog een aantal absolute uitschieters te zien. Het Bol.com-DC is 135.000 vierkante meter, en onlangs opende Zalando er nog een van 140.000 vierkante meter.