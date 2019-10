Werkgeversclubs eisen oplossing PFAS-probleem, vrezen faillissementen

PFAS staat voor Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen. Ze worden al tientallen jaren in allerlei producten gebruikt. Onder andere in verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

PFAS hebben positieve eigenschappen en worden in allerlei processen en producten gebruikt, maar ze hebben ook negatieve milieueigenschappen als ze in de bodem terechtkomen. Zo zijn ze slecht afbreekbaar en soms giftig.

Het PFAS-probleem

Vooral bedrijven die zich bezighouden met het verplaatsen van de vervuilde grond komen in de problemen door PFAS als de grond gestort, afgegraven of verplaatst moet worden. Dat gebeurt bij vrijwel elk bouwproject. De grond mag namelijk alleen verplaatst worden als er praktisch geen PFAS worden aangetroffen.

Door strenger regels kunnen veel bouw- en grondwerkbedrijven niet door met hun werk.

Norm moet omhoog, vinden organisaties

In laboratoria geldt nu bij grond- en baggerwerkzaamheden een zogeheten detectiewaarde van 0,1 microgram voor PFAS, wat erg laag is. De norm voor volksgezondheid bij huizen en industrie ligt op respectievelijk 3 en 7 microgram. De werkgeversorganisaties klagen dat de huidige detectiewaarde van 0,1 microgram nooit als norm is bedoeld, maar nu wel zo uitpakt.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de tijdelijke norm op 1 komt, wat nog steeds lager is dan voor huizen. Dan zouden de grondverzet- en baggerbedrijven weer aan het werk kunnen, worden failissementen voorkomen en verslechtert de bodemkwaliteit niet.