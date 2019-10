Gas- en oliereuzen geven meer dan 250 miljoen euro uit aan EU-lobby

Tientallen miljoenen per jaar

Sinds 2014 geven de bedrijven op dat ze tussen de 29 en 24 miljoen euro per jaar uitgeven aan lobbywerk. In 2010 lag het totaal rond de 10 miljoen euro, al geeft het rapport ook aan dat niet alle bedrijven de hele periode hun uitgaven hebben opgegeven. In 2014, het moment waarop er gesproken werd over het Klimaatakkoord van Parijs, schoot het uitgegeven bedrag omhoog.

Het bedrag dat uitgegeven is aan lobbywerk is een schijntje in vergelijking met de bedragen die in de oliebusiness omgaan. In 2018 maakten de vijf grote bedrijven meer dan 73 miljard euro winst. Volgens Corporate Europe is dit bedrag ook slechts het 'topje van de ijsberg' en zijn er nog veel meer bedrijven die lobbyen voor de olie- en gasindustrie.