Verrassing: Tesla levert meer auto's en boekt winst

10.000 voertuigen per week

Musk laat weten dat nieuwe productielijnen zorgen dat er veel sneller en kostenefficiënter gewerkt kan worden. De ‘Gigafactory’ in Shanghai is na tien maanden bouwen klaar voor gebruik, ruim voor op schema. Volgens Musk is het 65 procent goedkoper om daar Model 3’s te bouwen dan in de Verenigde Staten.

De ambitie van Tesla is om eind dit jaar 10.000 voertuigen per week van de band te laten rollen. Dat zou lukken als de Chinese fabriek operationeel is. Voor een gigafabriek in Europa wordt nog gezocht naar een locatie. In een statement laat Musk weten dat het zoekproces bijna afgerond is.