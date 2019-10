Opnieuw miljoenenverlies voor veilingsite Catawiki

Snelle groei

Uit de jaarrekeningen die Catawiki deponeerde bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de eigen omzet steeg van een kleine 17 miljoen euro in 2015 tot bijna 47 miljoen euro in 2017.

Maar de verliezen stegen eveneens explosief. In 2015 bedroeg het verlies nog 7,2 miljoen euro. Een jaar later was dat opgelopen naar ruim 22 miljoen. En in 2017 maakte de veilingsite bijna 20 miljoen euro verlies.