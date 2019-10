Vleesreus Vion gaat op de vega-toer met eigen vleesvervangers

In de supermarkt

Het gaat in eerste instantie om vijf producten: een veganistische hamburger, schnitzel, gehaktballen, gehakt en kipstukjes. De producten worden onder 'white label' verkocht in supermarkten.

Dat betekent dat dat supermarkten de vleesvervangers als huismerk zullen verkopen. "Afhankelijk van de vraag gaan we opschalen. Dan zullen we ook producten onder eigen merk gaan verkopen", zegt Nancy Aschman, hoofd communicatie van Vion tegen RTL Z.

In welke supermarkten de plantaardige producten van Vion komen te liggen, is nog niet duidelijk. "De gesprekken met onze klanten lopen nog. Daar kunnen we nog niets over vrijgeven", aldus Aschman.