Winstwaarschuwing Philips vanwege impact handelsoorlog, koers 7 procent onderuit

Philips ging al uit van miljoenenschade

In juli zei topman Frans van Houten tegen RTL Z dat het bedrijf ervan uitging dat de handelsoorlog het bedrijf sowieso 45 miljoen euro zou gaan kosten in dit jaar. De pijn zit er voor Philips voornamelijk in dat in China producten voor de Amerikaanse markt maakt en vice versa.

Van Houten gaf aan dat de impact verkleind kan worden als productielocaties verplaatst worden, maar zei ook dat het tijd kost om de productie te verplaatsen. Medische producten moeten aan strenge eisen voldoen, waardoor het langer duurt voordat er toestemming van autoriteiten is om de productie elders onder te brengen.