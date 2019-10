Ruim half miljoen euro voor ontslagen bloemenbaas

Resultaten opgepoetst

Pikant detail is de discussie rond de bonussen. Volgens Gasa had Smits geen recht op de bonussen over 2017 en 2018, omdat het bedrijf in die jaren niet de vereiste winst behaalde.

Smits onthulde echter dat het bedrijf grote verliezen uit 2016 over drie jaar uitsmeerde, om de winst in dat jaar op te poetsen. Dat was wenselijk, omdat het Deense bedrijf bezig was zichzelf te verkopen. Die verkoop, aan investeringsmaatschappij Erhvervs Invest, vond eind 2017 daadwerkelijk plaats.