Zeeman wil tientallen winkels in Nederland sluiten

Het aantal winkels van Zeeman in Nederland zal krimpen van nu 505 tot 430 tot 440, zegt topman Erik-Jan Mares tegen persbureau ANP. De afgelopen jaren liep het aantal vestigingen al terug met 7 procent tot 517, becijferde onderzoeksbureau Locatus.

Het gaat nog goed met de Nederlandse omzet, ondanks de lastige kledingmarkt, aldus Mares. De kunst is volgens hem om tijdig slechtlopende winkels te sluiten en alert te blijven op mogelijkheden om ergens toch nog een filiaal te openen. Bij nieuwe winkels gaat het wel om grotere vestigingen.

Online groei

Zeeman zei in juni al tegen RTL Z te zijn afgestapt van het idee dat er in elk dorp een winkel moet zitten. Groei moet, in elk geval in Nederland, komen van online. Het bedrijf heeft sinds een aantal jaar een webwinkel in Nederland en België.

"We willen online stap voor stap verder uitbreiden", zei Caroline van Turennout, marketing manager van Zeeman daar toen over, zonder in detail te treden. Er komt in elk geval een groter assortiment online.