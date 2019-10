'Streep door WeWork-deal over Amsterdams grachtenpand'

Ingewijden melden aan Bloomberg dat eigenaar Union Investment van de overeenkomst af wil, schrijft het ANP. Union Investment zou een meer winstgevende deal kunnen sluiten voor het complex.

Vertegenwoordigers van The We Company, het moederbedrijf van WeWork en van Union Investment wilden niet op de kwestie reageren. Union Investment kocht 5 Keizers in Amsterdam, dat bestaat uit vijf aaneengesloten grachtenpanden in de binnenstad, eerder dit jaar voor een bedrag van 142 miljoen euro.