Containervervoer veel duurder door nieuwe regels zeevaart

Miljoenenverschil

Luman rekent voor hoe de prijsstijging kan uitpakken voor een relatief groot schip, dat van de haven van Sjanghai naar Rotterdam vaart en 12.000 standaardcontainers kan meenemen. De huidige vervoersprijs is ongeveer 1000 dollar per container, of in totaal 12 miljoen dollar.

Met de toename is zo'n schip per container 250 dollar extra kwijt. Uiteindelijk komt dat neer op een totaalprijs van 15 miljoen dollar voor de volledige lading.

De ING-econoom benadrukt dat de tarieven in de scheepvaart behoorlijk schommelen. "Het is een volatiele wereld en we zitten in woelig water", zegt Luman. Hij doelt op de handelsspanningen wereldwijd en op de aanvallen op olie-installaties van Saudi Aramco. "Op het moment dat zulke gebeurtenissen de oliemarkt beïnvloeden, werkt dat meteen door op zeevrachttarieven."

Prijsstijging voor consumenten?

Voor consumenten valt de prijsstijging enigszins mee, vertelt Luman. "De transportkosten zijn vijf procent of minder van de kostprijs. Als die brandstofkosten met 25 procent stijgen, stijgt de productprijs met 1 procent."

Dat is dus te overzien, zegt de econoom. "Maar voor alle partijen die met het transport zelf te maken hebben, is dit een serieuze stijging. Rederijen moeten dat doorberekenen, en dat kan lastig zijn in een competitieve markt."

Zwavelfilters in plaats van schone brandstof

ING denkt verder dat ongeveer 4.000 schepen van de wereldvloot voor eind 2019 opteren voor zogeheten 'scrubbers'. Dat zijn filtersystemen die de zwavel uit de uitstoot halen. Eind 2020 zou dit aantal stijgen tot 5.500, ongeveer 6 procent van de wereldvloot. Het gaat dan vooral om de grotere containerschepen, vanaf 10.000 containers.

Het is niet goedkoop om zo'n scrubber te installeren. Bij grotere schepen kan de investering tussen de 5 en 20 miljoen dollar liggen. Maar met filtersysteem blijft het vooralsnog toegestaan om stookolie met veel zwavel te gebruiken. Een reder kan dan profiteren van relatief lage brandstofprijzen.