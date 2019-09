KPN ziet af van benoeming topvrouw Leroy na aandelenschandaal

"Voor de raad van commissarissen van KPN was dit een lastige beslissing, zeker als we kijken naar de reputatie van mevrouw Leroy als een bewezen leidinggevende. Wij wensen haar het allerbeste", schrijft voorzitter Duco Sickinghe in een statement.

Het is vandaag de laatste werkdag van Maximo Ibarra. De topman zwaait na twee jaar af bij KPN. Dominique Leroy had in december moeten starten, maar daar is nu een streep doorheen gezet.

De ingelaste aandeelhoudersvergadering waarbij Leroy benoemd zou worden op 28 oktober is afgeblazen. Joost Farwerck neemt tijdelijk de ceo-taken over. Volgens de raad van commissarissen komt er op korte termijn een update. Een woordvoerder van KPN wilde verder geen commentaar geven.