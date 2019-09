'Blokker wil naar de beurs met spaarzegelsysteem'

Dat zegt Witteveen in een interview met het Financieele Dagblad. Hij presenteert daarin een plan waarbij de klanten zegeltjes sparen om aandeelhouder te worden.

Het is weer eens wat anders. Niet sparen voor messen, pannen, glazen of handdoeken, maar voor aandelen Blokker. Volgens Witteveen hoort dat bij het imago van de zaak. Hij kwam op het idee doordat hij bij de overname steeds hoorde dat blokker 'van ons allemaal' is.