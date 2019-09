Google gaat uitgevers niet betalen voor content, ondanks nieuwe wet

Pech voor de uitgevers

Google zegt vandaag in een blogpost dat het niet van plan is om uitgevers te betalen voor het tonen van content. In plaats daarvan laat het uitgevers zelf bepalen hoe veel van een nieuwsartikel weergegeven mag worden door Google in Google News.

In de wet staat dat alleen zeer beperkt kosteloos content van uitgevers getoond mag worden in zoekmachines. Wil een zoekmachine meer dan een url en korte tekstfragmenten opnemen, dan kan de uitgever daar geld voor vragen aan de zoekmachine.

'Betalen is een slecht idee'

Maar dat vindt Google geen goed idee. "Mensen vertrouwen op Google om ze te helpen nuttige en gezaghebbende informatie te vinden uit verschillende bronnen. Om dat vertrouwen te behouden, moeten zoekresultaten worden bepaald door relevantie - niet door commerciële partnerschappen", stelt Richard Gingras, vicepresident nieuws bij Google.

"Daarom accepteren we van niemand geld om in de zoekresultaten te worden opgenomen. We verkopen advertenties, geen zoekresultaten, en elke advertentie op Google is duidelijk gemarkeerd. Dat is ook de reden waarom we uitgevers niet betalen wanneer mensen op hun links klikken in een zoekresultaat", zegt hij.

Volgens Google bewijzen ze uitgevers juist een grote dienst. "In de printwereld betalen uitgevers kiosken om hun kranten en tijdschriften aan het publiek te tonen. Google doet dat gratis", aldus Gingras.

Onduidelijk hoe dit uitpakt in Nederland

Google waarschuwde eerder dat de nieuwe copyrightwet ervoor kan zorgen dat Google News helemaal verdwijnt in de EU. Eerder haalde het bedrijf de Spaanse versie offline nadat de Spaanse overheid een vergelijkbare wet aannam.

Frankrijk is het eerste land dat de EU-wetgeving implementeert. EU-landen hebben nog tot 2021 om de wet in te voeren.