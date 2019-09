'Thyssenkrupp wil van topman Guido Kerkhoff af'

ThyssenKrupp probeert geld te verdienen met de liftentak. Het Finse Kone zou willen fuseren met die tak. Een megafusie met staalfabrikant Tata Steel liep eerder stuk, nadat de Europese Commissie een streep zette door die plannen.

Bestuursleden van het bedrijf zouden zich ergeren aan het langzame tempo waarin de verschillende divisies opnieuw worden georganiseerd. Zij zouden eerder dit jaar al overlegd hebben over een vervanging van Kerkhoff, die meer ervaren is in het reorganiseren van bedrijven.

Kerkhoff werd in juli vorig jaar aangesteld als topman. Hij is benoemd tot eind september 2023. Binnenkort vergadert de toezichtsraad van het bedrijf over het advies van het benoemingscomité.