In de puinhoop die WeWork heet vecht ceo Neumann voor zijn baan

In april 2019 leende het bedrijf 362 miljoen dollar uit aan Neumann, tegen een rente van nog geen 3 procent. Met dat geld kocht hij aandelen in WeWork. In augustus loste Neumann de lening af door de aandelen aan het bedrijf over te dragen.

Neumann ontvangt huur van WeWork

Daarnaast blijkt uit de documenten dat verschillende familieleden van Neumann werken voor het bedrijf. Het hoofd welzijn van WeWork is Avi Yehiel, Neumann's zwager. Hij ontving iets minder dan 200.000 dollar per jaar. Een ander familielid werd voor 'minder dan 200.000 dollar' ingehuurd om acht events te presenteren voor het bedrijf.

Dit jaar wijzigde WeWork ook zijn officiële bedrijfsnaam naar We Co. Het bedrijf wilde de 'We' officieel vastleggen als handelsmerk. Dat handelsmerk was al vastgelegd door We Holdings LLC, dat aandelen en bezit beheert voor de eigenaren. Het bedrijf maakte 5,9 miljoen dollar over om dit jaar 'We' te mogen gebruiken. Simpel gezegd: Neumann's bedrijf betaalt fors aan Neuman voor het gebruik van het woord 'We' in de naam.

Als klap op de vuurpijl betaalt WeWork ook nog huur aan ceo Neumann. Hij bezit namelijk vier panden waar WeWork bedrijfsruimte huurt en vervolgens weer verhuurd. In totaal werd er vanuit WeWork zo'n 4,2 miljoen dollar overgemaakt aan huur. De komende jaren wordt er nog zo'n 237 miljoen dollar overgemaakt aan huur, is te lezen. Het bedrijf krijgt geen korting van de oprichter.

Beursgang uitgesteld

Door alle commotie wordt de veelbesproken beursgang uitgesteld. De prijs ligt simpelweg te laag, vinden de investeerders. Ook zijn er twijfels over bovengenoemde banden tussen WeWork en Neumann. Op aandringen van investeerder Softbank wordt deze IPO verplaatst naar eind oktober.

Zelf zegt Neumann uiteindelijk dat hij 'nederig' wordt door het uitstel van de beursgang. Tegen de Financial Times zegt hij dat hij nog veel te leren heeft over het besturen van een beursbedrijf.