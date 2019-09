Reparaties Saudi Aramco duren mogelijk veel langer dan gehoopt

In de afgelopen zeven dagen hebben zowel Saoedi-Arabië als Aramco steeds weer gezegd dat de herstelwerkzaamheden spoedig zouden plaatsvinden. Het bedrijf heeft meerdere malen gezegd dat aan het eind van september de schade hersteld kan zijn. Daarnaast is toegezegd dat het bedrijf aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen.

Saoedi's kopen extra olie in

Om dat te realiseren koopt het bedrijf wel weer olie in op de internationale markten. Dat is zeldzaam voor Saudi Aramco, de grootste olieproducent ter wereld. Aramco is al begonnen met het verschepen van onderdelen vanuit de Verenigde Staten en Europa om beschadigde faciliteiten te repareren.

Volgens sommige bronnen kan het wel een jaar duren voordat de benodigde onderdelen gemaakt, geleverd en geïnstalleerd zijn.

Wat zijn de gevolgen van de grootste olie-aanslag ooit?