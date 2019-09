Milieuclubs: pensioenfonds ABP investeert meer in fossiele brandstoffen

'Stoppen met steenkool, olie en gas'

ABP claimt fossiele brandstoffen te verminderen, maar de CO2-uitstoot van zijn investeringen in olie en gas is gestegen, zegt Kees Kodde van Greenpeace Nederland. "ABP verdubbelde zijn investeringen in Gazprom en verdrievoudigde zijn investeringen in Rosneft, Russische bedrijven die naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied en van plan zijn daar enorm uit te breiden."

Volgens Cindy Coltman van Both Ends zou ABP zou voor de lange termijn willen investeren. "Nu ABP nieuwe duurzaamheidsdoelen voor 2025 ontwikkelt, verwachten we dat ABP zijn beleid in overeenstemming brengt met het Klimaatakkoord van Parijs en de noodzaak om onder de 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven. Dit betekent dat ze moeten stoppen met investeren in steenkool, olie en gas."