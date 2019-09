Saoedi's kopen extra olie in voor exportverplichtingen

"De export blijft gewoon voorzien van voldoende olie", zegt Marneffe. "Ze halen veel olie uit hun eigen reserve, maar die wil je niet uitputten. Waarschijnlijk wordt de productie bij sommige velden opgeschroefd om te compenseren, en verder wordt er dus olie opgekocht op de internationale markten."

De huidige situatie zorgt voor een zeldzaam fenomeen op de oliemarkt. Vanuit Noordwest-Europa zijn verschillende olietankers geboekt richting Saoedi-Arabië. Normaal varen de tankers juist de andere kant op. Of ze de olie ook daadwerkelijk naar het koninkrijk brengen is nog niet zeker.

'Olie wordt meerdere malen verkocht'

Het kan namelijk zo zijn dat de olie gekocht wordt door de Saoedi's, maar het kan ook zijn dat de tankers doorvaren naar olie-hub Singapore en daar geleegd worden.

"Dat is vrij gebruikelijk in de oliemarkt", legt Marneffe uit. "Los van de geplande leveringen komt het zelden voor dat olie een schip verlaat zonder een aantal keer verkocht te zijn."

Als de olie gekocht is door een handelshuis, zal dat handelshuis namelijk op zoek gaan naar de beste prijs voor de vracht. "Ze willen zo flexibel mogelijk zijn en varen richting het Midden-Oosten en bekijken onderweg wie de beste prijs biedt. Een boot kan onderweg ook nog omdraaien - of blijft langer op zee tot er een koper is gevonden."