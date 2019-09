Nog 'maar' 1000 bankbanen verplaatst uit Londen voor brexit

Dat staat in een rapport van adviesbureau EY. Na het brexitreferendum in 2016 werd verwacht dat grote banken de hoofdstad van Engeland snel zouden verlaten. Er werd geschat dat tienduizenden of mogelijk zelfs honderdduizenden banen verplaatst zouden worden naar de Europese Unie.

Volgens EY worden er sowieso 7000 banen van grote investeringsbanken verplaatst zouden van Londen naar de EU. Daarnaast wordt geschat dat bedrijven bedrijfsmiddelen ter waarde van 1 triljoen pond (1,13 triljoen euro) naar de EU zouden kunnen verplaatsen.