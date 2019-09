Weggestuurde Uber-chauffeurs kunnen in beroep

Niet altijd kans op bezwaar

De weggestuurde chauffeurs kunnen niet altijd in beroep. Wie geblokkeerd is omdat hij of zij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag, het gebruik van verdovende middelen, gevaarlijk rijgedrag of het gebruik van ongepaste taal, komt niet in aanmerking voor een bezwaar.

De geschillencommissie wordt gevormd door minimaal drie Uber-chauffeurs met goede beoordelingen. Hun oordeel is belangrijk, maar niet bindend. Het bedrijf kan altijd anders beslissen. In andere landen is dat volgens Uber nog niet gebeurd.