'KPN legt advies OR naast zich neer, wil XS4All toch opheffen'

Dat meldt de Telegraaf. KPN was verplicht om het advies van de OR mee te wegen in het besluit. Dat advies hoeft niet gevolgd te worden, maar dan moet per bezwaarpunt van de OR onderbouwd worden waarom KPN het niet eens is.

Zo vond de OR dat hun kritiek verwaarloosd werd. Volgens de Telegraaf viel die kritiek slecht bij de bestuurders van KPN en XS4All. Die vinden namelijk dat ze de OR uitvoerig en zeer zorgvuldig hebben geïnformeerd over de voorgenomen integratie.