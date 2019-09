Oliemarkt opgeschrikt door aanval: 'Noodaggregaat van de markt ligt stil'

'Verdediging werkt niet'

Er dreigt geen direct olietekort. "Maar dit is wel een aanval op een van de grootste olieraffinaderijen ter wereld. Saoedi-Arabië is in het hart getroffen. Het meest interessante is dat dat gewoon gelukt is, en dat de verdediging niet werkt", zegt De Wijk.

Dat is zorgelijk. Saoedi-Arabië wordt gezien als het 'noodaggregaat' van de oliewereld', zegt Van Cleef. Het land kon altijd de productie opschroeven. "Op het moment van de aanval waren zij maar op 70 procent van hun capaciteit aan het produceren", zegt oliemarktconsultant Robert Marneffe van ICC Consultants. "Nu valt niet alleen hun productie met de helft weg, maar de extra capaciteit die er was, is ook weg."