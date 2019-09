Zzp-organisaties boos om kabinetsplannen, schrijven manifest

Rechtszekerheid, arbeidsongeschiktheid en lage inkomens

Met het manifest willen de organisaties "een stevige verbouwing" van het huidige werkstelsel. "Bekijk zaken in samenhang en organiseer het zo dat iedereen een plek krijgt in de samenleving", zegt Drijvers. Rechtszekerheid, een publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid en meer perspectief voor mensen die weinig verdienen zijn de hoofdpunten uit het manifest.

Zo zouden mensen die door het UWV vanuit een WW-uitkering ondernemer zijn geworden maar te weinig verdienen – of het zelfstandigen met of zonder personeel zijn – de mogelijkheid moeten krijgen om hun WW-uitkering weer terug te krijgen met begeleiding naar een baan. "Maar één maatregel op één groep is niet te regelen, want de problematiek is weer anders", zegt Drijvers.

Ook het door minister Koolmees voorgestelde minimumtarief voor zzp'ers van 16 euro per uur is "een mooi streven, maar niet het middel". "Een tarief is voor een ondernemer een middel om werk te doen en opdrachten binnen te halen."