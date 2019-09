Ook projecten met vergunning lopen risico na stikstofuitspraak

Dat schrijft Trouw naar aanleiding van een rechtszaak over een varkenshouderij in Oirschot. Het bedrijf ligt bij een van de 160 beschermde gebieden in Nederland, maar de eigenaresse wil al lang uitbreiden. Daarbij zou wel meer stikstof vrijkomen.

De gemeente gaf in 2013 toestemming voor de uitbreiding. Maar dat gebeurde op basis van een wettelijke regeling die niet in orde was, zeggen twee milieuorganisaties. De rechter heeft nu gezegd dat een vergunning die onder een verkeerde voorwaarde is verstrekt, opnieuw moet worden bekeken.