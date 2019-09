Bijna alle Amerikaanse staten lanceren onderzoek naar 'machtsmisbruik' Google

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 48 Amerikaanse staten en Puerto Rico en Washington DC. Californië en Alabama doen niet mee.

De staten onderzoeken de machtige positie van Google en bekijken welke gevolgen die positie heeft voor de markt voor digitale advertenties. Verder wordt onderzocht of het schadelijk is voor consumenten dat een enkel bedrijf zo veel informatie over consumenten bezit.