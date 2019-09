Aannemers willen kabinetsactie stikstofproblematiek: 'Bouw komt stil te liggen'

Dat aantal is nog veel hoger, bleek later. Een nog ongepubliceerde rondgang van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst uit dat er 18.000 projecten op losse schroeven staan.

'Bouw dreigt stil te komen te liggen'

Er is bijvoorbeeld een streep gezet door de bouw van een nieuwbouwwijk in Roermond, maar ook projecten aan het spoor, wegen of luchthavens liggen stil. De aannemersfederatie merkt op dat ‘steeds meer’ mkb-aannemers te horen krijgen dat vergunningen niet worden verleend of worden ingetrokken omdat er geen stikstofberekeningen zijn gemaakt.

De woningmarktmaatregelen zijn volgens de aannemersfederatie een steun in de rug, maar de bouw dreigt stil te komen te liggen. De federatie roept op tot een kabinetsbeleid waar die twee zaken beter op elkaar worden afgestemd. Nu valt de ene regel van het ene ministerie namelijk over de andere regel van een ander departement, schrijft de federatie.