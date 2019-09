Conflict XS4All en KPN duurt voort, OR adviseert negatief over KPN-plannen

Ping-pongen tussen OR en management

Daarvoor begon een officiële procedure. Wat dan volgt is een voornemen, een plan, waar de Ondernemingsraad weer haar zegje over mag doen. Dat plan is afgewezen door de OR. Nu is de bestuurder van XS4All, feitelijk KPN, verplicht om het advies van de OR mee te wegen in het besluit.

KPN mag het advies naast zich neerleggen, maar moet dan wel per bezwaarpunt feitelijk onderbouwen waarom het advies niet gevolgd wordt. "We hebben een reeks aan argumenten waarvan we denken dat ze sterk zijn", zegt Willems van de OR. "Ik verwacht wel dat KPN daar serieus naar kijkt."