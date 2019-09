Ziekteverzuim zorg bereikt record: 'Dit is niet houdbaar'

Dat zegt Rob Leensen, zorgexpert bij accountants- en adviesbureau EY. Het adviesbureau publiceerde vanmorgen de Zorgbarometer. Daaruit blijkt dat het verzuim afgelopen jaar van 5,7 naar 5,9 procent is gestegen.

Het gemiddelde over alle sectoren is in Nederland 4,7 procent. In de zorg is het verzuim het hoogst. Dat lijkt voorlopig ook niet af te nemen. "Dat is zorgelijk", zegt Leensen. "Als dit zo door blijft gaan, krijgen we de zorg uiteindelijk financieel niet meer rond", concludeert hij.